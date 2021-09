"Nersingen auf der Rutsch": Ein Regionalmarkt belebt fast den ganzen Ort

Plus "Nersingen auf der Rutsch" hieß das Motto bei einem besonderen Markttag im Ort. Dabei ging es um Handwerk, Kunst und Musik, Genuss - und fairen Handel.

Regionalmarkt in Nersingen – ein Markttag wie jeder andere? Beileibe nicht. "Nersingen auf der Rutsch" hieß es am Sonntag, und das bedeutete, Marktgeschehen über die gesamte Gemeinde mit ihren Ortsteilen verteilt, wobei sich doch das meiste auf dem Rathausplatz abspielte. "Nersingen auf der Rutsch" war die erste Veranstaltung, die unter der Organisation des neuen Agenda-Beauftragten der Gemeinde, Marc Schüßler, als Nachfolger von Anja Mayer-Ley über die Bühne ging. Und dies sehr gut, zumal der Spätsommer noch einmal recht warme Temperaturen spendierte und der Besucherandrang üppig war. Einer der Höhepunkte des Tages war die Übergabe der Fair-Trade-Urkunde - die offizielle Ernennung Nersingens zur Fair-Trade-Kommune.