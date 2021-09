Nersingen

Nersingen bekommt neuen Bahnhof: Umbau startet 2022

Der Bahnsteig 1 in Nersingen soll 2022 erhöht werden, drei Jahre später ist laut Plan der Mittelbahnsteig an der Reihe, zu dem dann eine Über- oder Unterführung gebaut werden soll.

Plus 2022 beginnen erste Arbeiten für mehr Barrierefreiheit am Bahnhof Nersingen, drei Jahre später soll ein größerer Umbau folgen. Doch was ist mit der ICE-Trasse?

Von Sebastian Mayr

Die Frage, wo genau eine neue ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg verlaufen könnte, treibt viele Menschen um. Gebaut wird aber schon vorher - und davon profitiert im Landkreis vor allem die Gemeinde Nersingen. Der dortige Bahnhof, der nicht gerade ein Schmuckstück ist, wird umfassend umgebaut. Bis dahin vergeht zwar noch einige Zeit, aber erste Arbeiten stehen schon 2022 an. Doch was ist mit der ICE-Schnellstrecke und mit anderen Plänen rund um den Bahnhof?

