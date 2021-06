Nersingen

06:00 Uhr

Nersingen geht gegen illegale Autowäscher vor

Autowäsche in kommerziellen Betrieben an Sonn- und Feiertagen kann erlaubt sein. Muss es aber nicht. "Das ist rechtswidrig", erklärte jüngst Bürgermeister Erich Winkler.

Plus In Nersingen konnte bislang verbotenerweise auch an Sonn- und Feiertagen das Auto in einer kommerziellen Anlage gereinigt werden. Hat das niemand gemerkt?

Von Andreas Brücken und Oliver Helmstädter

Als des Deutschen liebstes Kind wird oft das Auto bezeichnet. Kein Wunder also, dass sich so mancher stolze Fahrzeugbesitzer der Pflege seines Stolzes hingibt. Auch in der Gemeinde Nersingen ist dazu unter anderem im neuen Gewerbegebiet die Gelegenheit dazu. Und das nicht nur an Werktagen sondern bislang auch an Sonn- und Feiertagen.

