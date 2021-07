Nersingen

vor 32 Min.

Nersingen hat einen neuen Agenda-Beauftragten

Marc Schüßler ist neuer Agenda-Beauftragter in Nersingen.

Plus Marc Schüßler will sich als neuer Agenda-Beauftragter an der Arbeit seiner Vorgängerin orientieren. Er hat schon erste Pläne für den Herbst.

Von Andreas Brücken

Viele Jahre war Anja Mayer-Lay die Agenda-Beauftragte der Gemeinde Nersingen. Nun tritt Marc Schüßler ihr Nachfolge an: "Die von Frau Mayer-Ley geleistete Arbeit schätze ich sehr, ich würde mich daran orientieren und auf dem bestehenden Fundament aufbauen", erklärte der 39-Jährige nach seiner Wahl vor dem Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen