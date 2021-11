Nersingen schafft Luftreiniger für die Grundschule an

Im Kampf gegen Corona setzt die Gemeinde Nersingen auf Luftreiniger in Klassenzimmern. Sie kauft acht mobile Geräte für die Grundschule Nersingen.

Ein regelmäßiger Luftaustausch soll das Coronavirus an der Ausbreitung hindern. Dementsprechend intensiv haben Kommunen in den vergangenen Monaten die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für ihre Schulen diskutiert. In Nersingen haben sich jüngst die Mitglieder des Gemeinderats mit großer Mehrheit für die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für acht Klassenzimmer der Grundschule entschieden.

Die Kosten für die Luftreiniger belaufen sich auf etwa 30.000 Euro

Dabei haben sich die Rätinnen und Räte am Vorgehen des Landkreises Neu-Ulm orientiert. Diesem wurde die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für solche Klassenzimmer empfohlen, welche nicht ausreichend gelüftet werden können. Bei den betreffenden Klassenzimmern lassen sich die Fenster jeweils nur kippen, was keine ausreichende Belüftung gewährleistet.

Die Kosten für die Geräte belaufen sich auf rund 30.000 Euro. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit einer Förderung in Höhe von 14.000 Euro. Die Entscheidung trafen die Ratsmitglieder in nicht öffentlicher Sitzung. (anbr)