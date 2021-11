Nersingen-Oberfahlheim

Drogeriekönig Erwin Müller will die Grundschule Oberfahlheim retten

Plus Die Initiative "Rettet die Grundschule Oberfahlheim" hat einen gewichtigen Fürsprecher gewonnen: den Ulmer Unternehmer Erwin Müller.

Von Michael Ruddigkeit

Seit Monaten kämpfen Bürgerinnen und Bürger für den Erhalt der Grundschule Oberfahlheim. Die soll nach einem Beschluss des Gemeinderats Nersingen in einigen Jahren geschlossen werden. Die Kinder sollen künftig in Nersingen unterrichtet werden. Doch jetzt hat sich eine Wendung ergeben, die neue Bewegung in die Sache bringt: Der Ulmer Drogeriekönig Erwin Müller setzt sich ebenfalls dafür ein, dass die Schule bestehen bleibt. Und er macht ein Angebot.

