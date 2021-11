Nersingen-Oberfahlheim

vor 17 Min.

Rettet Drogeriekönig Müller die Grundschule Oberfahlheim? So geht es jetzt weiter

Plus Paukenschlag aus Oberfahlheim: Drogeriekönig Müller will die Grundschule in Oberfahlheim mit einer Spende retten. Bürgermeister Winkler äußert sich nun zum weiteren Vorgehen.

Von Andreas Brücken

Einen Paukenschlag vermeldeten jüngst die Initiatoren von „Rettet die Grundschule Oberfahlheim“: Der Drogeriekönig Erwin Müller wolle sich an der Rettung der Schule beteiligen (wir berichteten). Aufgrund dieses Umstands wurde das Thema von der Tagesordnung des jüngsten Gemeinderatssitzung in Nersingen genommen. Doch wie geht es nun weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

