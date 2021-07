Wie Eltern das Aus für die Grundschule Oberfahlheim verhindern wollen

Plus Eltern kritisieren das geplante Aus für die Grundschule Oberfahlheim scharf und planen eine Demo. Die Schulleiterin erklärt, auf welches Konzept sie setzt.

Im April entschied sich die Mehrheit der Nersinger Gemeinderäte für das Aus der Grundschule Oberfahlheim. Begleitet von zahlreichen Besuchern und in einer emotionalen Debatte diskutierten die Mitglieder über den Zustand des in die Jahre gekommen Gebäudes, dessen Sanierung zum Millionenprojekt werden würde. Mit der Entscheidung, die Grundschule zu schließen, wollen sich zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter des bisherigen Standortes nicht abfinden.