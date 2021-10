Rentner stürzt mit dem Rad, Uhr alarmiert Rettungskräfte

Die Smartwatch setzt selbstständig einen Notruf ab und rettet einem Radfahrer in Nersingen mutmaßlich das Leben. Der Rettungsdienst reanimiert den Mann.

Eine Smartwatch hat einem 78 Jahre alten Mann in Nersingen womöglich das Leben gerettet. Die Uhr setzte eigenständig einen Notruf ab, Rettungskräfte reanimierten das Unfallopfer.

Der Mann befuhr nach Angaben der Polizei am Samstagmittag mit dem Fahrrad den Burlafinger Weg in Richtung der Staatsstraße 2021, die die Autobahn kreuzt und Nersingen mit Elchingen verbindet. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb regungslos am Boden liegen.

Rettungskräfte reanimieren 78-jährigen Radfahrer in Nersingen

Die Smartwatch des 78-Jährigen erkannte den entsprechenden Notstand offensichtlich und setzte selbstständig den Notruf ab. Dieser erreichte letztendlich die integrierte Leitstelle Donau/Iller, die wiederum die Rettungskräfte alarmierte. Der 78-jährige konnte gefunden und reanimiert werden. Er wurde im Anschluss schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Mögliche Zeugen oder Personen, die sonstige Hinweise zum entsprechenden Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch