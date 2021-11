Auto kommt im Nebel von der Straße ab und durchbricht Gartenzaun

Totalschaden ist bei einem Unfall am Samstagabend bei Straß entstanden. Ein Auto schleuderte über die Böschung und kam in einem Garten zum Stehen.

Starker Nebel und nicht dazu passende Geschwindigkeit haben am Samstagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Unfall auf der Staatsstraße 2021 zwischen Kadeltshofen und Straß geführt, etwa einen Kilometer südlich des Ortsausganges von Straß. Laut Polizeibericht kam ein 21-jähriger Autofahrer, von Kadeltshofen kommend, in einer Linkskurve aufgrund seiner „den Sichtverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit“ nach links von der Fahrbahn ab.

Die Feuerwehren Straß und Nersingen waren im Einsatz

Das Fahrzeug, ein Peugeot, schleuderte über die Böschung hinunter und kam etwa fünf Meter neben der Straße in einem angrenzenden Gartengrundstück zum Stehen, nachdem es den Gartenzaun samt den dortigen Betonpfosten durchbrochen hatte. Um den Fahrer patientenschonend befreien zu können, mussten die alarmierten Feuerwehren Straß und Nersingen das Dach des Autos mit der Rettungsschere abnehmen.

Zur Abklärung eventueller Verletzungen wurde der junge Mann vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Kadeltshofen sperrte die Staatsstraße ab der dortigen Ortsausfahrt. Der Totalschaden am Auto zusammen mit dem Schaden am Gartenzaun und dem Flurschaden auf dem Grundstück wird von der Polizei mit insgesamt etwa 10.000 Euro angegeben. (wis)