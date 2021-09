Nersingen

Unbekannte Person stiehlt Grabkreuz am Nersinger Friedhof

Wer hat ein Grabkreuz in Nersingen bei Neu-Ulm entwendet? Bei der Tat ist auch ein Schaden an einem Grabstein entstanden.

Eine bislang unbekannte Person hat am Friedhof in Nersingen ein Grabkreuz entwendet. Bei der Tat ist auch ein Schaden an einem Grabstein entstanden.

