Partygäste nerven die Einsatzzentrale der Polizei

Feiernde in Neu-Ulm wählen permanent den Notruf, bis schließlich eine Streife vorbei kommt und für Ruhe sorgt.

Dass bei lautstarken Partys die Polizei anrückt, liegt in der Regel an den genervten Nachbarn. Doch diesmal legten es einige Feiernde wohl geradezu auf einen Besuch an. In der Nacht vom Sonntag auf Montag gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehr als ein Dutzend Notrufe des gleichen Telefonanschlusses ein. Doch die Beamten hörten aus der Leitung lediglich Geschrei, Gelächter und lautstarke Musik. Deshalb machte sich eine Streifenbesatzung auf den Weg, um mal bei den Inhabern des Anschlusses vorbeizuschauen.

Dort trafen die Polizisten auf eine größere Gruppe von Leuten, die ausgelassen feierten. Zusätzlich beschwerten sich Anwohner des entsprechenden Mehrfamilienhauses in der Allgäuer Straße über die lautstarke Party. Die vermutlich rasch ernüchterten Verantwortlichen sehen sich nun mit mehreren Anzeigen konfrontiert, unter anderem wegen des Missbrauchs von Notrufen. (AZ)