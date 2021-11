Polizei registriert zwei Fälle von Vandalismus

In zwei Fällen von Sachbeschädigung und Vandalismus ermittelt nun die Polizei in der Gemeinde Nersingen.

Am Sonntagabend bemerkte eine Polizeibeamtin, die gerade außer Dienst war, im Bereich der Nersinger Straße „Am Sportplatz“ eine Gruppe Jugendlicher. Einer trat immer wieder gegen eine Straßenlaterne. Nachdem die gesamte Gruppe dann durch die aufmerksame Beobachterin gestellt wurde, übergab sie diese an die bereits verständigten Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm. WEil er an der Straßenlaterne einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro verursacht hat, muss der 14-jährige nun mit einer Anzeige rechnen.

Bereits am Sonntagnachmittag war der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine weitere Sachbeschädigung gemeldet worden. Nach ersten Ermittlungen hatte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 12 und 17 Uhr an einem Verkaufsstand im Bereich des Sportplatzes im Flurweg zu schaffen gemacht. Mehrere Türen sowie eine Holzvertäfelung wurden demoliert. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden dabei ebenfalls auf rund 150 Euro belaufen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter 0731 /80130 zu melden. (AZ)