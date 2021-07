Nersingen

Warum ein Umbau des Nersinger Bahnhofs noch in weiter Ferne liegt

Plus Für Fahrradfahrer ist eine Verbesserung am Nersinger Bahnhof in Sicht. Doch was ist mit einem Gesamtkonzept für das Bahngelände?

Von Andreas Brücken

Ein Schmuckstück ist der Nersinger Bahnhof nicht gerade. Auf dem geschotterten Parkplatz werden Staubwolken aufgewirbelt, wenn es trocken ist, bei Regen bilden sich große Wasserpfützen. Vor dem einzigen Fahrkartenautomaten müssen Kunden Wartezeiten in Kauf nehmen und rund um das Gelände wuchern Gestrüpp und Gräser den abgelegten Unrat zu. Doch zumindest für Fahrradfahrer soll der Bahnhof jetzt attraktiver werden.

