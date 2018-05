05:54 Uhr

Nersingen braucht noch mehr Kinderbetreuung

Trotz der geplanten neuen Krippengruppe in Leibi ist die Nachfrage in der Gemeinde deutlich größer als das Angebot. Was jetzt helfen soll.

Von Ariane Attrodt

Die Gemeinde Nersingen wächst stetig: Die neuen Baugebiete ziehen vor allem junge Familien an – und die lassen den Bedarf an Kinderbetreuung steigen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, muss die Gemeinde nun handeln. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat im Eiltempo beschlossen, eine neue Krippengruppe im evangelischen Kindergarten Leibi zu schaffen (wir berichteten). Jedoch: Das wird nicht reichen. So stehen noch 48 Kinder auf der Warteliste für einen Krippenplatz im kommenden Jahr, 13 Kinder haben noch keinen Kindergartenplatz. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Bedarf an Kinderbetreuung auch in Zukunft weiter wachsen wird.

Deshalb wurden dem Gemeinderat jüngst vier mögliche Maßnahmen vorgestellt, um dem Andrang zu begegnen. Ein Überblick:

Bewerben der klassischen Tagespflege Hier findet die Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten der Tagespflegeperson statt. Grundsätzlich dürfen dort bis zu fünf anwesende, fremde Kinder gleichzeitig betreut werden. Laut Landratsamt gebe es bereits interessierte Tagesmütter und -väter. Die Tagespflege würde aus Sicht der Verwaltung wenig Verwaltungsaufwand bedeuten, könnte schnell umgesetzt werden und biete eine „familiär geprägte Betreuung“.

Großtagespflege im Jugendhaus Bei diesem Konzept schließen sich mehrere Tageseltern zusammen, um gemeinsam bis zu zehn Kinder im Alter zwischen 0 bis 14 Jahre zu betreuen. Die Pflegemütter und -väter können selbstständig oder als Angestellte tätig sein, auch Trägerschaften könnten eine Option sein. Als mögliches Gebäude kommt das Jugendhaus „Gleis 4“ in Frage. Dieses wird in letzter Zeit kaum noch genutzt, müsste aber renoviert und um einen Spielplatz ergänzt werden. Das könnte relativ schnell und kostengünstig geschehen.

Großtagespflege in Modulbauweise Das Betreuungskonzept ist dasselbe wie bei der vorherigen Maßnahme, der Unterschied besteht in den Räumlichkeiten: Durch Modulbau auf bisher unbebauten Grundstücken kann flexibel erweitert oder das Areal später unkompliziert anderweitig genutzt werden. Zwischen zehn und 20 Kinder könnten bei diesem Konzept betreut werden, drei Grundstücke wurden bereits auf ihre Eignung bewertet. Bisher am geeignetsten ist demnach ein Areal zwischen Ahornweg und Föhrenweg im Bereich des „Schwarzen Grabens“. Bei allen ersten drei Varianten, sowohl der klassischen Tagespflege als auch der Großtagespflege, ändert sich für Eltern im Vergleich zum Kindergartenbesuch aus finanzieller Sicht nichts.

Wald- und Naturkindergarten 30 bis 40 Kindergartenplätze könnten in einem Wald- und Naturkindergarten entstehen. Dazu braucht es nur einen geschützten Raum außerhalb des Waldes, wenn es dort wegen des Wetters – beispielsweise bei Gewitter – einmal zu gefährlich sein sollte. Die Vorteile dieser Lösung aus Sicht der Verwaltung: Zügige Umsetzung, geringe Kosten, keine baurechtlichen Genehmigungen sowie ein innovatives Konzept.

Die verschiedenen Maßnahmen sollen nun – so hat es der Gemeinderat einstimmig beschlossen – in Abstimmung mit dem Landratsamt genauer geprüft werden. In einer der nächsten Sitzungen wird dann vorgestellt, wie sie genau umzusetzen wären – und nach und nach entschieden, welche umgesetzt werden.

