21.05.2019

Nersinger Bahnsteig wird modernisiert

Weil neue Züge eingesetzt werden, soll der Einstieg bis 2022 passend erhöht werden

Der Bahnhalt in Nersingen wird moderner und attraktiver: Fahrgäste mit Gehhilfen, Kinderwagen oder viel Gepäck sollen künftig komfortabler in die modernen Züge einsteigen können. Dazu wird der Bahnsteig erhöht. „Das ist ein großer Gewinn“, freut sich Landtagsabgeordnete Beate Merk über das freiwillige Engagement des Freistaats. „Täglich steigen über 1000 Fahrgäste in Nersingen ein und aus. Wir wollen den Umstieg auf den ÖPNV nachhaltig fördern.“ Dazu brauche es komfortable Bahnsteige, die den heutigen Ansprüchen angemessen sind, begrüßt die Abgeordnete das Engagement von Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart.

Im elektrischen Schienennetz Augsburg sollen ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 vom neuen Betreiber Go-Ahead fabrikneue Züge mit einer Einstiegshöhe von 76 Zentimetern zum Einsatz kommen. „Damit die modernen Züge auch künftig an allen Stationen halten können, muss die Bahn nun insgesamt 13 Bahnsteige erhöhen“, so Reichhart. Der Freistaat finanziert die Planungen für die Erhöhung von Bahnsteigen im Augsburger E-Netz mit rund 1,2 Millionen Euro. In Nersingen wird der niedrigere der beiden Bahnsteige erhöht. Ziel ist es, die ausgebauten Bahnsteige spätestens bis zum Fahrplanwechsel Ende 2022 in Betrieb zu nehmen.

Die Bahnsteigerhöhung eilt: Wegen Sicherheitsvorschriften können die sehr niedrigen Bahnsteige beim Einsatz der neuen Züge nicht mehr für den Ein- und Ausstieg genutzt werden. (az)

