vor 56 Min.

Nersinger Künstler zeigen ihre Werke

Viele Besucher bei der Jahresausstellung

Die diesjährige Jahresausstellung des Künstlertreffs „a“ aus Nersingen läuft unter dem Motto „Kommunikation“. Zur Vernissage am vergangenen Freitag kamen viele Kunstinteressierte ins Nersinger Rathaus. Bürgermeister Erich Winkler eröffnete die Ausstellung mit einem Zitat des deutsch-amerikanischen Malers Hans Hofmann: „Maler sprechen durch Farbe, nicht durch Worte.“ Damit wies er darauf hin, wie ein Bild in seiner Darstellung das ausdrücken will, was der Kunstschaffende mitteilen will. Davon gab es auf der Ausstellung vieles zu sehen.

Insgesamt 57 Arbeiten von 20 Mitgliedern des Künstlertreffs „a“ gibt es derzeit im Nersinger Rathaus zu bestaunen. Die Exponate reichen von Aquarell, Öl-, Acryl-und Seidenmalerei, Airbrush und Fotografie bis hin zu Collagen und Tonskulpturen. Sie sind im Sitzungssaal, im Eingangsbereichs und bis in den ersten Stock des Nersinger Rathauses zu sehen. Die Ausstellung kann noch bis Mittwoch, 16. Mai, zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.

In diesem Jahr haben folgende Künstler ihre Werke ausgestellt: Ingrid Bader, Angela Bey, Ute Etzelsperger, Gabriela Förster, Gabi Grünwied, Elfriede Gulde, Christl Gutermuth, Gabriele Holzgraefe, Rita Jungmann, Ingrid Lang, Rita Mack, Doris Manhalter, Helga Pfeifle, Gisa Posorski, Dennis-Marc Rudolf, Michaela Schiller, Ursula Schilling, Barbara Schreiner, Hildegard Schubert und Klaus Seidelmann. (ewgo)