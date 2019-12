07:47 Uhr

Nersinger Weihnachtsmarkt 2019: Start heute, Termine und Öffnungszeiten

Ab heute, 4.12.19, findet der Nersinger Weihnachtsmarkt am Rathausplatz statt. Wir geben Ihnen Infos zum Start, den Terminen und den Öffnungszeiten.

In der Adventszeit öffnen nach und nach die Weihnachtsmärkte in der Region ihre Pforten. Zur Auswahl stehen die weltberühmten und großen Weihnachtsmärkte, wie zum Beispiel in Augsburg oder Ulm. Daneben gibt es aber auch kleinere, beschaulich und intime Christkindlesmärkte, die einen Besuch wert sind. So auch der Nersinger Weihnachtsmarkt, welcher heute am Mittwoch, dem 4.12.19, eröffnet wird. Die Stände bieten, neben dem obligatorischen Duo Glühwein und Bratwurst, Selbstgemachtes und Kunsthandwerk.

Hier die Infos zum Start, den Terminen, den Öffnungszeiten und den Attraktionen des Weihnachtsmarktes in Nersingen.

Nersinger Weihnachtsmarkt 2019: An welchem Termin ist der Start?

Der Nersinger Weihnachtsmarkt startet am heute, am Mittwoch, 4. Dezember 2019, um 15 Uhr auf dem Rathausplatz.

Weihnachtsmarkt in Nersingen: Wie sind 2019 die Öffnungszeiten?

Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet vom 4. Dezember bis zum 8. Dezember 2019 (2. Advent) statt.

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Donnerstag: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Freitag: 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Samstag: 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr

Sonntag: 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Was steht beim Weihnachtsmarkt Nersingen 2019 auf dem Programm?

Von Mittwoch bis Sonntag steht eine kleine weihnachtlich geschmückte Budenstadt auf dem Rathausplatz von Nersingen.

Tägliche Attraktionen:

Kaffee und Kuchen in der Gemeindehalle

Internationale Spezialitäten für den Gaumen

Musikalische Einlagen

Schöne Geschenkideen

Verschiedene Vorführungen für Groß und Klein

Christbaumverkauf

Gehege mit Schafen

Weihnachtsmarkt 2019: Nersinger Vereine bieten Bewirtung

Örtliche Vereine dürfen auf dem Weihnachtsmarkt Essenstände betreiben - man darf gespannt sein, was ihnen dieses Jahr für Zunge und Gaumen so alles einfällt.

Weitere Informationen zum Nersinger Weihnachtsmarkt 2019 finden Sie hier.

Sie suchen einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten? Bitte sehr: Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

