14-Jähriger steckt AfD-Wahlplakat in Brand

In der Nähe der Hochschule Neu-Ulm wurde ein Wahlplakat der AfD in Brand gesteckt. Die Polizei erwischte den mutmaßlichen Brandleger.

Ein Wahlplakat der AfD wurde am Montagabend, laut einer Pressemitteilung der Polizei, an einer Bushaltestelle gegenüber der Hochschule Neu-Ulm in der John-F.-Kennedy-Straße in Brand gesteckt. Das Plakat wurde dabei vollständig zerstört und auch die Laterne, an dem es hing, wurde durch den Brand beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Fahndung stellten die Beamten einen mutmaßlichen 14-jährigen Brandleger. Die Beamten übergaben ihn an die Erziehungsberechtigten und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. (AZ)

