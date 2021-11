15-Jähriger wird von der Polizei in Neu-Ulm mit Kokain erwischt

Bei der Kontrolle eines Jugendlichen in Neu-Ulm haben Polizisten Rauschgift sichergestellt. Es handelte sich um Kokain.

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Samstagnachmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt mit Rauschgift erwischt worden. Der Junge war Polizisten aufgefallen, als er sich im Bereich der Stadtmitte verdächtig umschaute, nachdem er die Beamten erblickt hatte. Er warf laut Polizei eine kleine Menge weißes Pulver in einem Druckverschlusstütchen in einen Grünstreifen.

Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt nun zur Herkunft des Rauschgifts

Das Tütchen stellten die Beamten im Anschluss sicher. Ein Test ergab, dass es sich aller Voraussicht nach um Kokain handelt. Woher das Rauschgift stammt, ermitteln nun die Beamten. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein. (AZ)