21-Jähriger wird am Glacis-Park in Neu-Ulm attackiert und geschlagen

Ein junger Mann ist am Montagabend in Neu-Ulm angegriffen und verletzt worden. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat.

Ein junger Mann ist am Montagabend gegen 19 Uhr am Rande des Glacis-Parks im Gedeckten Weg in Neu-Ulm attackiert worden. Der 21-Jährige unterhielt sich nach Angaben der Polizei mit seiner 19-jährigen Ex-Lebensgefährtin, als plötzlich zwei junge Männer auf ihn zu rannten und ihn mit einem Radkreuz schlugen. Im Anschluss liefen die Täter in Richtung Vorfeld weg.

Die Neu-Ulmer Polizei ermittelt

Der 21-Jährige erlitt mehrere Prellungen und Hämatome und musste aufgrund dessen zur Untersuchung in die Klinik gebracht werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen in der vermutlichen Beziehungstat auf. (AZ)