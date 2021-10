40-Jähriger stiehlt in Neu-Ulm ein Smartphone

Ein Ladendetektiv erwischt den Mann auf frischer Tat. Es war nicht das erste Mal, dass der 40-Jährige klaute.

Ein Ladendetektiv hat einen 40-Jährigen in einem Elektrofachgeschäft in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße beim Diebstahl eines Mobiltelefons erwischt. Der Mann wurde in der Folge an eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm übergeben. Der Wert des entwendeten Mobiltelefons liegt bei 550 Euro. Nachdem der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden war, wird gegen ihn nun eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls erstattet, weil von einer gewohnheits- beziehungsweise gewerbsmäßigen Begehung ausgegangen werden könne, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um 16.30 Uhr. (AZ)