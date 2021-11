Neu-Ulm

17:29 Uhr

500 Spiele für 300 Gäste: So lief "Komm, spiel mit!" in Neu-Ulm

Plus Organisatorin und Teilnehmer sind begeistert, wie "Komm, spiel mit!" in Neu-Ulm lief. Auch wenn diesmal weniger Gäste kamen und auch sonst manches anders war.

Von Stefan Kümmritz

An diesen kalten, trüben Novembertagen ist es für viele Menschen einfach ein tolles Vergnügen, sich drinnen lustigen, anregenden oder gar spannenden Gesellschaftsspielen zu widmen. Und so kamen an den beiden Wochenendt-Tagen an die 300 Spielwütige der Aufforderung "Komm, spiel mit!" des evangelischen Jugenddekanats Neu-Ulm nach und bevölkerten die Neu-Ulmer Petruskirche. Einige Dingen waren ganz anders als gewohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

