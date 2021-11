Neu-Ulm

51-Jähriger wird auf Diebestour in der Glacis-Galerie erwischt

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ist ein Mann beim Ladendiebstahl ertappt worden.

In mehreren Geschäften in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm hat ein Mann Waren gestohlen. In einem der Läden wurde er schließlich erwischt.

Ein 51-Jähriger ist am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Glacis-Galerie beim Stehlen erwischt worden. Er hatte laut Polizei Knabbersachen, Energygetränke, Süßigkeiten und Dekoartikel im Wert von rund 40 Euro eingesteckt. Am Ausgang wurde der Mann von einer Angestellten angesprochen. Der bereits amtsbekannte 51-Jährige händigte daraufhin die entwendeten Waren aus. Betroffen waren mehrere Geschäfte in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm Bei der Durchsuchung des Mannes und der von ihm mitgeführten Taschen stellten Polizisten weiteres Diebesgut sicher, welches ebenfalls aus Geschäften des Einkaufszentrums stammte. Es handelte sich hierbei um Accessoires aus einem Dekogeschäft im Wert von rund 90 Euro und zwei Fußballkalender im Wert von rund 50 Euro, welche er aus einem Büchergeschäft gestohlen hatte. Gegen den 51-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (AZ)

