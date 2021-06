Neu-Ulm

70 Jahre Setra: Buswerk in Neu-Ulm feiert sich selbst

70 Jahre Setra. Mit insgesamt sechs Baureihen hat die Ulmer Traditionsmarke in den vergangenen sieben Jahrzehnten den europäischen Omnibusbau entscheidend mitgeprägt.

Plus Sieben Jahrzehnte nach der Gründung der Traditionsmarke Setra in Ulm rollen am Montag sämtliche Baureihen durch Neu-Ulm. Dabei geht es auch um die Zukunft.

Von Oliver Helmstädter

Wenn das Kässbohrer-Urgestein Werner Maier den S8 in Bewegung setzt, wird schnell klar, woher der Begriff Kraftfahrzeugführer stammt. Mit seiner ganzen Körperkraft muss der 80-Jährige den nur 13 Jahre jüngeren Bus zähmen. Lenken geht nur mit beiden Armen und das 5-Gang-Schaltgetriebe treibt Maier noch mehr Schweißperlen auf die Stirn. Alles läuft mechanisch im Setra aus dem Jahr 1954. Hydraulische Unterstützung? Fehlanzeige. Und dennoch steht der alte S8 für die Innovationskraft eines Unternehmens, das bis heute über 2850 Menschen in Lohn und Brot hält.

