72-Jährige wird in Lebensmittelgeschäft Opfer eines Diebstahls

Ein Unbekannter hat eine Seniorin in Neu-Ulm bestohlen. Nun ermittelt die Polizei und bittet Zeugen und Hinweise.

Eine 72-Jährige ist am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm Opfer eines Diebstahls geworden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete nach Angaben der Polizei aus dem Einkaufswagen der Geschädigten eine blaue Stofftasche. Darin befanden sich ein Blutzuckermessgerät und ein Mobiltelefon.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)