75 Jahre Demokratie in Neu-Ulm - was die Stadt zum Jubiläum plant

Plus Neu-Ulm feiert 75 Jahren Demokratie. Das Stadtarchiv plant eine Ausstellung - und ermuntert die Stadtpolitik, vor der Bundestagswahl 2021 Zeichen zu setzen.

Von Veronika Lintner

Neu-Ulm Was der Zweite Weltkrieg in Neu-Ulm hinterließ? Lücken. Klaffende Wunden, Leerstellen neben Schuttbergen im Herzen der Stadt und an fast allen Ecken. 152.000 Kubikmeter Trümmer – diese Massen türmten sich auf in der Stadt, schätzt der Historiker Wolf-Henning Petershagen. Erst 1947 seien alle Straßen Neu-Ulms befreit gewesen, vom Schutt. Ja was kann an so einem Ort schon blühen und wachsen, mitten in der Verwüstung? Die verblüffende Antwort – Demokratie. Tatsächlich. Vor 75 Jahren legten politische Gremien den Grundstein für die Stadtdemokratie, für den Stadtrat und die Politik, wie wir sie heute kennen und leben. Die Stadt Neu-Ulm möchte mit einer Ausstellung an diese Zeit erinnern – um eine Brücke zu schlagen, in die bewegte politische Gegenwart, vor der Bundestagswahl.

