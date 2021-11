Abgesagt wegen Corona: Wie Musikvereine im Kreis Neu-Ulm jetzt wieder leiden

Plus Mitten in die traditionelle Zeit der Winter-, Weihnachts- und Jahreskonzerte platzt die vierte Corona-Welle. Das trifft auch Ensembles im Landkreis Neu-Ulm.

Es ist wieder so weit, jetzt muss wieder entschieden werden: Darf ein Konzert noch stattfinden oder nicht? Lässt die aktuelle Corona-Lage das zu oder nicht? Auch die Feuerwehrkapelle Pfuhl hätte am Samstag gerne nach gut zwei Jahren ohne größeren Auftritt einmal wieder auf einer Bühne gespielt. Doch kurzfristig zog der Vorsitzende Maximilian Feyerabend die Reißleine. Und das, obwohl noch unter der Woche sich die Musikerinnen und Musiker bei einer gemeinsamen Abstimmung mehrheitlich für das Konzert ausgesprochen hatten - unter Einhaltung der 2G-Regel. Feyerabend sagt: Er sei "ratlos" und "völlig überfordert" mit dieser Situation. Ein Dilemma, das vielen Vereinen auf kurz oder lang das Genick brechen könnte?