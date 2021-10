Achtung, Autofahrer: In der Reuttier Straße gibt es eine Baustelle

Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen in der Reuttier Straße in Neu-Ulm einstellen. Dort wird mehrere Wochen lang gebaut.

Im Auftrag der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden ab dieser Woche in der Reuttier Straße im Abschnitt zwischen der Alten Stadtgärtnerei/Zeppelinstraße und dem Anwesen Nummer 85 Versorgungsleitungen verlegt. Voraussichtlich im Laufe des heutigen Montags, 11. Oktober, wird daher im betreffenden Bereich eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts eingerichtet. Der Verkehr stadteinwärts wird über den Pfaffenweg und die Finninger Straße zur Reuttier Straße umgeleitet. Das teilte die Stadt mit.

Die Zufahrt zur Alten Stadtgärtnerei ist aus der Zeppelinstraße herkommend nicht möglich. Die Ausfahrt aus der Alten Stadtgärtnerei nach links in Richtung Stadtmitte ist ebenfalls nicht möglich. Die Ausfahrt aus der Eckenerstraße ist nur nach links in Fahrtrichtung stadtauswärts möglich.

Diese Änderungen ergeben sich für den Busverkehr

Für den Linienverkehr (Linie 77) ergeben sich folgende Änderungen: Die regulären Haltestellen "Eckenerstraße" (beidseitig) können nicht angefahren werden, Ersatzhaltestellen werden jedoch eingerichtet. Die Haltestelle "Eckenerstraße" (Schulbushaltestelle) in Fahrtrichtung stadtauswärts wird hinter das Baufeld in Höhe Anwesen Reuttier Straße 85 verlegt. Die Haltestelle "Eckenerstraße" in Fahrtrichtung stadteinwärts wird in den Pfaffenweg, Höhe Anwesen 42 (BRK), verlegt.

Die Bauarbeiten in Neu-Ulm dauern voraussichtlich neun Wochen

Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich rund neun Wochen und ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt verläuft gut sechs Wochen lang auf der Westseite, der zweite Abschnitt rund drei Wochen auf der Ostseite des betreffenden Bereichs. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Baustelle zu meiden und weiträumig zu umfahren. (AZ)