Neu-Ulm

18:11 Uhr

Ärger um Bauprojekt: Zu wenig Grün am "Grünen Baum" in Neu-Ulm

Das Projekt Grüner Baum in Neu-Ulm sorgt für Diskussionen.

Plus Am Neubauprojekt "Grüner Baum" in der Innenstadt entzünden sich die Gemüter. Mit einem Kompromiss wird die Kuh vom Eis gebracht.

Von Ronald Hinzpeter

Im Prinzip war schon alles klar, ein Bauvorbescheid bereits erteilt worden. Dennoch wird das Gelände der Traditionsgaststätte "Grüner Baum" so schnell noch nicht bebaut, denn jetzt hat sich im Neu-Ulmer Bauausschuss massiver Widerstand erhoben - nicht gegen den dort geplanten Wohnblock als solchen, sondern weil etliche Kommunalpolitiker monierten, dass - ausgerechnet - auf dem Areal des "Grünen Baums" zu wenig Grün vorgesehen sei. Jetzt muss der Investor nacharbeiten.

