Neu-Ulm

Ärger um Post-Filiale in der Gartenstraße in Neu-Ulm: Das sagt die Postbank

Vor der Post in der Gartenstraße in Neu-Ulm bilden sich immer wieder lange Warteschlangen.

Plus Kunden müssen lange warten, teilweise hat die Niederlassung ganz zu: Jetzt hat sich die Postbank zu den Problemen in Neu-Ulm geäußert.

Von Michael Ruddigkeit

Die Wartezeiten in der Post-Filiale in der Gartenstraße in Neu-Ulm ärgern viele Kunden. Der traurige Rekord liege bei 54 Minuten, berichtete ein Neu-Ulmer jüngst bei der Bürgerversammlung. Dazu kommt, dass Kundinnen und Kunden in letzter Zeit mehrfach vor verschlossenen Türen standen. Auf Nachfrage unserer Redaktion hat sich ein Sprecher der Postbank, welche die Filiale betreibt, zu den Problemen geäußert. Ist bald Besserung in Sicht?

