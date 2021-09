Ärger um Termin: Wochenmarktfest in Neu-Ulm fällt wieder aus

Am Samstag sollte auf dem Petrusplatz eigentlich das Wochenmarktfest stattfinden. Doch daraus wird nichts.

Seit dem Jahr 2017 veranstaltet die Stadt Neu-Ulm immer am Wochenende des Einsteinmarathons das Wochenmarktfest auf dem Petrusplatz. Vergangenes Jahr ist das Fest coronabedingt ausgefallen. Und auch dieses Jahr wird es die Veranstaltung nicht geben.

Die Stadtverwaltung müsse das für Samstag, 2. Oktober, geplante Fest mangels genügend teilnehmender Marktbeschicker kurzfristig absagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Wochenmarkt in Neu-Ulm findet wie gewohnt statt

Gründe für die Absagen werden darin nicht genannt. Manche der Marktleute fühlten sich offenbar vor den Kopf gestoßen, weil die Stadt sie erst drei Wochen vor dem Termin informiert hatte. Das war ihnen zu kurzfristig, und so sagten sie verärgert ab. Andere hatten bereits andere Pläne oder sind zu dieser Zeit im Urlaub. Unterm Strich hätten zu wenig Beschickerinnen und Beschicker mitgemacht, um dem Fest den gewohnten Rahmen zu geben. So kam jetzt die Absage der Stadt. Der Wochenmarkt findet an dem Tag jedoch wie gewohnt von 7 bis 13 Uhr statt. (AZ, mru)