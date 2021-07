Neu-Ulm

vor 16 Min.

Ärger um die Post in Neu-Ulm: "Es ist noch schlimmer geworden"

Die Kunden stehen im Regen: Vor der Postbank-Filiale in der Gartenstraße in Neu-Ulm bilden sich regelmäßig lange Schlangen.

Plus Immer wieder bilden sich lange Warteschlangen vor der Post in der Gartenstraße in Neu-Ulm. Und zuletzt war die Filiale sogar mehrfach komplett geschlossen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Post in der Gartenstraße in Neu-Ulm: Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein Dauerärgernis. Regelmäßig müssen Kundinnen und Kunden dort Schlange stehen, wenn sie beispielsweise ein Paket abgeben oder abholen wollen. Gebessert hat sich die Situation in den vergangenen Monaten nicht, im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen