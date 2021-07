Alarmierung im Katastrophenfall: Funktionieren die Sirenen in Neu-Ulm?

Bei der verheerenden Flutkatastrophe hat offensichtlich die Warnkette teilweise nicht funktioniert. Die SPD-Fraktion will deshalb wissen, wie es um die Sirenen in Neu-Ulm steht.

Nach dem Hochwasser-Drama in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob manche der Opfer noch leben könnten, wenn sie rechtzeitig gewarnt worden wären. Offensichtlich haben teilweise die Frühwarnsysteme und Alarmierungsketten nicht funktioniert. Die SPD-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat will deshalb wissen, wie die Lage in Neu-Ulm ist.

In einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) fordern die Sozialdemokraten einen Bericht über die aktuelle Alarmierungsmöglichkeit durch Sirenen im Stadtgebiet. Sie möchten wissen, wo die Zuständigkeiten liegen und wie eventuelle Defizite behoben werden können, sodass flächendeckend eine Alarmierung in Gefahrensituationen möglich ist.

SPD: Auch in Neu-Ulm gab es beim jüngsten Probealarm Lücken

Bei der Flutkatastrophe habe sich gezeigt, dass die Alarmierung durch Sirenen nicht mehr flächendeckend funktioniert. "Und beim letzten Probealarm gab es auch bei uns in Neu-Ulm Lücken in dieser Alarmierungsmöglichkeit", schreibt die SPD-Fraktion. "Durchsagen im Radio und im Fernsehen sowie Warn-Apps im Handy sind offensichtlich nicht ausreichend, um die Bevölkerung umfassend zu warnen, beispielsweise in der Nacht."

Lesen Sie dazu auch