Als sie gerade am Ausladen waren: Kurierfahrerinnen in Neu-Ulm bestohlen

Zwei Kurierfahrerinnen sind am Mittwoch in Neu-Ulm bestohlen worden. In einem Fall erbeutete der Täter oder die Täterin eine vierstellige Summe.

Am Mittwochmittag sind in Neu-Ulm zwei Kurierfahrerinnen bestohlen worden. Gegen 13.30 Uhr lud eine 45-jährige Kleintransporterfahrerin in der Marienstraße Ware aus ihrem Fahrzeug. Eine bislang unbekannte Person nutzte deren kurzzeitige Abwesenheit und stahl aus dem unverschlossenen Fahrzeug Geldbeutel und Zigaretten. Der Vermögensschaden war laut Polizei sehr gering.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Ebenfalls Opfer eines Diebes oder einer Diebin wurde eine 26-jährige Fahrerin in der Schillerstraße, als sie Pakete auslieferte. Hier stahl der Täter oder die Täterin einen Geldbeutel mit Geldkarte und ein Mobiltelefon. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich insgesamt auf eine vierstellige Summe, da der Täter mit der entwendeten Karte Geld an einem Automaten abhob. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen in Sachen Diebstahl auf. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

