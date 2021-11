Neu-Ulm

12:30 Uhr

"Alte Liebe": Mariele Millowitsch und Walter Sittler lesen im Scharff-Haus

Mariele Millowitsch und Walter Sittler lesen in Neu-Ulm aus Elke Heidenreichs und Bernd Schroeders Bestseller "Alte Liebe".

Plus Bekannt wurden sie als zankendes Paar in der Comedy-Serie "Nikola". Jetzt lesen Mariele Millowitsch und Walter Sittler in Neu-Ulm aus einem Ehe-Roman.

Von Andreas Brücken

Lore und Harry sind seit 40 Jahren verheiratet. Eine Zeit mit Höhen und Tiefen, geplatzten Träumen und hoffnungsvollen Visionen liegt hinter dem alternden Achtundsechziger-Paar. Die beiden Erfolgsautoren Elke Heidenreich und Bernd Schroeder haben den Bestseller mit dem Titel "Alte Liebe" 2009 verfasst, die Schauspieler Mariele Millowitsch und Walter Sittler lasen die wenig spektakuläre Geschichte jüngst im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus vor.

