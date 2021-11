Neu-Ulm/Altenstadt

12:30 Uhr

Prozess: Junger Altenstadter leistet Freundschaftsdienst für einen Dealer

Plus Ein 23-Jähriger aus Altenstadt hat Pakete mit Rauschgift für einen Drogenhändler angenommen und Marihuana verkauft. Vor Gericht gesteht er seine Taten.

Von Quirin Hönig

Ein Paket mit einem Kilogramm Amphetamin und ein Paket mit 1000 Ecstasy-Tabletten hat ein 23-jähriger Altenstadter im Jahr 2017 per Post zugeschickt bekommen und an einen Dealer aus Ulm weitergegeben. 2019 kaufte er bei demselben Händler 100 Gramm Marihuana ein, um es an einen Freund weiterzuverkaufen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm deshalb unerlaubten Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in drei Fällen vor.

