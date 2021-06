Am Südstadtbogen in Neu-Ulm wird ab Montag wieder gebaut

Das bedeutende Wohnprojekt "Am Südstadtbogen" stand nach einer Insolvenz still, doch bald geht es weiter. Wie viel Geld die Stadt Neu-Ulm verloren hat.

Rund eineinhalb Jahre nach der Insolvenz der Firma Realgrund und dem Baustopp des Großprojekts "Südstadtbogen" soll wieder gearbeitet werden. Wie die Stadt Neu-Ulm in einer Mitteilung bekannt gibt, geht es am Wohnbauprojekt nahe der Bahnschienen ab dem kommenden Montag, 28. Juni, weiter.

Im Dezember 2019 war die Stadt Neu-Ulm darüber informiert worden, dass die Firma Realgrund einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht in Ulm eingereicht hatte. In Folge ruhten die Bauarbeiten am Wohnbauprojekt "Südstadtbogen" entlang der Neu-Ulmer Hermann-Köhl-Straße und Von-Hünefeld-Straße sowie nördlich der Bahnlinie. Neben Wohnungen sind hier auch gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze werden in Tiefgaragen hergestellt.

Bauarbeiten am Südstadtbogen beginnen wieder

Jetzt ist klar: In Kürze wird die Bautätigkeit nach gut eineinhalb Jahren Baustopp wieder aufgenommen. Das Großprojekt wird von den Investoren und Geldgebern des Vorhabens zu Ende gebaut. Zu den vier Investoren gehören neben der Stadt Neu-Ulm auch drei große Investoren. Die Immobilienberatungsfirma Albrings + Müller hat sie in den vergangenen Monaten als Bauherrenvertretung begleitet. Gemeinsam konnten so der Fortgang des Projekts und die Fertigstellung des Südstadtbogens gesichert werden, meldet eine Sprecherin der Stadt.

Als erster Teil soll ab dem 28. Juni der Teil "Aberdeen", Haus 11 bis 15, fertiggestellt werden. Investor ist hier die börsennotierte Aberdeen Standard Investments Deutschland für ein Sondervermögen der Firma Institutional Investment Partners. Im Anschluss folgen im November die Häuser 7 bis 10 von Hansainvest sowie ab März 2022 die Häuser 2 bis 6 des Investors Bayer Pensions Vehikel Fonds. Die Stadtverwaltung geht derzeit von einer Gesamtbauzeit bis Mitte zum zweiten Quartal 2024 aus.

Realgrund-Insolvenz führt zu hohen Mehrkosten für die Stadt Neu-Ulm

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist sichtlich erleichtert ob der guten Nachrichten. Das Projekt Südstadtbogen sei eines der bedeutendsten Projekte in der Neu-Ulmer Innenstadt. "Hier geht es nicht nur für die Stadt Neu-Ulm, sondern auch für die weiteren Projektbeteiligten um sehr viel Geld. Eine jahrelange Bauruine an dieser Stelle wäre sowohl finanziell als auch optisch schlicht eine Katastrophe gewesen", kommentiert sie.

Auf dem rund 16.800 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Neu-Ulmer Bahnstellwerks entstehen rund 450 Wohnungen. In drei unterirdischen Stockwerken werden zudem insgesamt 900 Stellplätze hergestellt. Die Stadt Neu-Ulm hatte zur Kompensation des abgerissenen Parkhauses am Bahnhof in der Tiefgarage des Südstadtbogens 390 städtische Stellplätze mit Zusatzausstattung zum Preis von rund 12,7 Millionen Euro gekauft. Durch das Insolvenzverfahren ergeben sich Mehrkosten für die Stadt Neu-Ulm in Höhe von 2,5 Millionen Euro. (AZ)