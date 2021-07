An der Grundschule in der Stadtmitte gibt es jetzt eine kleine Landwirtschaft

Plus Wie mit der Unterstützung eines Projekts des Landratsamts in Neu-Ulm der Schulgarten gepflegt wird. Das Lernziel ist wichtiger als der selbst angebaute Spinat.

Spinatspätzle aus komplett eigener Herstellung sind für die Schüler der 4a der Grundschule in der Stadtmitte keine Seltenheit. Der Anbau von regionalem Obst und Gemüse gehört hier an der Gabelsbergerstraße zum Unterricht dazu.