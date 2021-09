Neu-Ulm

Arbeiter prügeln sich in Unterkunft in Neu-Ulm

In Neu-Ulm haben sich am Samstag mehrere Männer geprügelt.

In einer Neu-Ulmer Arbeiterunterkunft sind am Samstag mehrere Männer aneinandergeraten. Eine Passantin beobachtete gegen 19.15 Uhr eine Schlägerei und rief die Polizei. Zwei der drei Tatbeteiligten konnten vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer im Alter von 20 und 38 Jahren waren laut Polizei stark alkoholisiert. Die Polizei Neu-Ulm behält die Männer über Nacht in Gewahrsam Die Polizei hat mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund der starken Alkoholisierung und des daraus resultierenden Aggressionspotenzials mussten die Männer die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. (AZ)

