Auf der Augsburger Straße in Neu-Ulm soll bald Tempo 30 gelten

Plus Der Neu-Ulmer Bauausschuss beschließt, das Tempo in der Augsburger Straße im Stadtkern zu drosseln. Alle Fraktionen sind damit zufrieden.

Sie stehen schon am Straßenrand bereit: Tempo-30-Schilder hat die Stadt Neu-Ulm im Jahr 2018 entlang der Augsburger Straße aufgestellt, zwischen Augsburger-Tor-Platz und Petrusplatz. Bisher galt das Limit nur in der Nacht bis frühmorgens, von 22 Uhr bis 6 Uhr. Jetzt aber hat der Bauausschuss der Stadt beschlossen, dass die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern hier künftig rund um die Uhr gelten soll. Fuß vom Gas auf einer Strecke von gut 300 Metern - darauf konnten sich alle Fraktionen im Ausschuss einigen.