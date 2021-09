Neu-Ulm

19:30 Uhr

August Macke und Hans Thuar: Eine große Maler-Freundschaft im Comic

Plus August Macke und Hans Thuar auf der Spur: Yuka Masuko hat für das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum zwei Künstlerleben in eigene Bilder gefasst.

Von Veronika Lintner

Wer sich ein Bild von August Macke machen will, der kann sich im Edwin-Scharff-Museum beeindrucken lassen. Hier in Neu-Ulm hängen gerade Bilder des Meister-Expressionisten - gleich neben Malereien seines Sandkasten-, Lebens- und Künstlerfreunds Hans Thuar. Der Titel der Doppelausstellung: "Ziemlich beste Freunde". Sich ein Bild von Macke und Thuar machen? Das hat Yuka Masuko dafür ganz wörtlich genommen. Die junge japanische Illustratorin hat auf vier großen Tafeln zwei Künstlerleben nachgezeichnet - Macke und Thur, die Geschichte einer Seelenverwandtschaft, in berührenden Szenen. Die Künstlerin hat sich in Comic-Form ein Bild gemacht, vom Schicksal zweier Genies.

