Neu-Ulm

12:30 Uhr

August Mackes Enkel zu Besuch im Edwin-Scharff-Museum

Plus Er hat zwei berühmte Großväter: Hans Thuar und August Macke. Zwei Künstler, Freunde, unzertrennlich auch nach dem Tod. Ihre Werke sind in Neu-Ulm zu sehen.

Von Veronika Lintner

Es gibt Kunst, an der der Zahn der Zeit nagt – aber in diesem Fall war es ein Goldhamster. Til Macke erzählt diese unfassbare Geschichte aus seiner Kindheit ganz harmlos, mit rheinischer Gelassenheit: „Ich hatte einen heißgeliebten Goldhamster.“ Doch eines Tages büxte das Tier unbemerkt aus. Der Junge sucht lange, in jedem Winkeln des Elternhauses – und findet das Versteck. In dem ist aber noch viel mehr als nur der Hamster.

