Auto gerät auf der A7 bei Neu-Ulm ins Schleudern und überschlägt sich

Nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der A 7 wurde eine 53-Jährige mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Hittistetter Dreieck und der Anschlussstelle Nersingen. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der linken Spur in Richtung Würzburg unterwegs und war angesichts des Wetters vermutlich zu schnell, so die Polizei. Zur Unfallzeit gegen 20.45 Uhr herrschte starken Regen.

Auf nasser Fahrbahn verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schleuderte durch den Windschutzzaun, überschlug sich anschließend zwei Mal und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehren aus Senden und Vöhringen waren alarmiert worden und halfen an der Unfallstelle. Der demolierte Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde von der Autobahnpolizei Günzburg mit rund 21.000 Euro angegeben.

Sportwagen schrammt auf der A8 bei Elchingen die Leitplanken

Ebenfalls am Donnerstagabend ereignete sich ein Unfall auf der A8 bei Elchingen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein 30-Jähriger war mit seinem Sportwagen zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Oberelchingen in Richtung München unterwegs, als er laut Polizei vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto schrammte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanken. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, teilte die Autobahnpolizei Günzburg mit. (AZ)

