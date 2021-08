Autofahrer bedrängt Fahrschülerin in Neu-Ulm und beleidigt Fahrlehrer

Wild hupend ist ein Autofahrer in Neu-Ulm einem Fahrschulauto zu dicht aufgefahren. Er wurde wegen Nötigung und Beleidigung angezeigt.

In Neu-Ulm ist am Mittwochnachmittag eine Fahrschülerin von einem dicht auffahrenden Autofahrer bedrängt worden. Ihr Fahrlehrer wurde laut Polizei von dem Drängler beleidigt.

Streife der Polizei Neu-Ulm beobachtet den Vorfall im Pfaffenweg

Eine Polizeistreife stand im Pfaffenweg in Neu-Ulm bei einer Kontrolle, als aus Richtung Im Starkfeld zwei Autos einbogen. Vorne ein Fahrschulauto, dahinter ein Auto, in dem der Fahrer wild hupte und sehr dicht auffuhr, so die Polizei. Der Fahrlehrer hielt sein Fahrzeug an, um den aufdringlichen Fahrzeugführer zur Rede zu stellen. Dieser hupte jedoch weiter, hätte nun aber auch jederzeit an dem Fahrschulauto vorbeifahren können. Zudem streckte er noch dem Fahrlehrer in beleidigender Weise den Mittelfinger entgegen.

Fahrlehrer zeigt Drängler wegen Nötigung und Beleidigung an

Die Verkehrspolizisten schritten nun ein und trennten die beiden Kontrahenten. Der Drängler, ein 56-Jähriger, erwies sich laut Polizei als äußerst uneinsichtig und unkooperativ gegenüber den Beamten und begründete sein Verhalten mit Stress wegen der langsam fahrenden Fahrschülerin. Da er dieses Verhalten laut Lehrer und Schülerin bereits seit mehreren hundert Metern an den Tag legte, erstattete der Fahrlehrer Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Beleidigung. Da die Polizeibeamten den Vorfall beobachtet haben, können sie ihn bezeugen. (AZ)