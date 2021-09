Autofahrer flüchtet nach Unfall im Parkhaus Petrusplatz: Zeugen helfen der Polizei

Ein Autofahrer flieht nach einem Unfall im Parkhaus Petrusplatz in Neu-Ulm. Zeugen aber sind aufmerksam und können so der Polizei bei den weiteren Ermittlungen helfen.

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen ein anderes Fahrzeug im Parkhaus Petrusplatz in Neu-Ulm gefahren und anschließend geflüchtet. Bei dem Zusammenstoß sei bei dem geparkten Auto nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, so die Polizei.

Zeugen konnten sich im Parkhaus Petrusplatz das Kennzeichen des Unfallflüchters merken

Da Zeugen auf die Anstoßgeräusche aufmerksam wurden, konnten sie sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs notieren. Mithilfe des Hinweisgebers leitete die Polizei danach weitere Ermittlungen zum Verursacher ein und eröffnete ein Strafverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch