Kripo Neu-Ulm hilft, internationalen Ring von Internetbetrügern zu sprengen

Elf Menschen werden in Georgien und Israel verhaftet, die Kripo Neu-Ulm ist beteiligt. Es geht um Millionenbeträge – und eine Reihe von Online-Plattformen.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben mutmaßlich führende Mitglieder einer kriminellen Organisation gefasst, die Anlegerinnen und Anleger im Internet um viel Geld betrogen haben sollen. Die Gesamtschäden sind den ermittelnden Behörden zufolge derzeit noch nicht sicher abschätzbar, dürften sich aber mindestens auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen. An der Aktion, bei der elf Menschen in Georgien und Israel festgenommen wurden, war auch eine Einheit der Kriminalpolizei Neu-Ulm beteiligt.

Kräfte der Neu-Ulmer Kripo seien auch an den Maßnahmen im Ausland beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Nach intensiven Ermittlungen der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) und der Polizei fanden am Dienstag, 19. Oktober, 15 Durchsuchungen in Georgien und Israel statt. In Georgien wurden sieben , in Israel vier Haftbefehle vollzogen. Drei Staatsanwälten der ZCB und 18 bayerische Polizeibeamte waren an der Aktion beteiligt. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, seit 2015, vor allem aus den beiden Ländern heraus, Menschen in vielen Staaten beim Cybertrading um Millionenbeträge betrogen zu haben.

Staatsanwaltschaft und Polizei Bayern ermitteln in Georgien und Israel

Die acht Männer und drei Frauen im Alter zwischen 27 und 47 Jahren wurden demnach gemeinsam mit den lokalen Behörden in Tiflis und im Großraum Tel Aviv festgenommen. Sie sollen zur Führungsgruppe einer kriminellen Organisation gehört haben, die weltweit Personen vortäuschte, bei Online-Plattformen gewinnbringend Geld anlegen zu können. Tatsächlich sollen die Beschuldigten aber allein das Ziel verfolgt haben, sich zu bereichern.

Seinen Ausgangspunkt nahm das Verfahren in Weiden in der Oberpfalz. Dort war ein Anleger im Oktober 2018 Opfer der Anlageplattform GetFinancial geworden und hatte dies angezeigt. Durch umfangreiche und zeitaufwendige Ermittlungen im In- und Ausland konnten die Beschuldigten und ihre Aufenthaltsorte identifiziert werden. In Georgien betrieb die Gruppierung mehrere Callcenter, die im Laufe der Ermittlungen lokalisiert werden konnten. Parallel konnten Verbindungen zu weiteren betrügerischen Plattformen hergestellt werden, gegen die bereits Ermittlungen bei weiteren Polizeidienststellen in Bayern liefen, insbesondere zur Plattform ProCapitalMarkets bei der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Schwaben Süd/West und zur Plattform MyCoinBanking in München.

Betrug auf Cybertrading-Plattformen: Über 30 Personen vernommen

Bei einem akribisch vorbereiteten Action Day in Israel und Georgien wurden Staatsangehörige von Israel, Georgien und Russland festgenommen. Zudem wurden zeitgleich 15 Objekte durchsucht, in Georgien unter anderem ein noch aktives Callcenter und das Gebäude eines IT-Dienstleisters. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial in Form von Datenträgern und Dokumenten sicher. Mehr als 30 Zeugen und Beschuldigte wurden vernommen.

Die ersten Ergebnisse bestätigen den Ermittlungsbehörden zufolge den dringenden Verdacht, dass die Tätergruppierung in den vergangenen Jahren die Plattformen TradeSolid, SolidCFD, IntegraOption, FXIntegra, TechOption, GetFinancial, TradeGF, ProCapitalMarkets, BitCapitalMarkets, NordCapitalMarkets, MyCoinBanking, GainFinTech, FXPace, AccepTrade, ProfitsTrade, CoinsBanking, TradeLegal und FXLaws betrieb. Mindestens zwei weitere Plattformen, die unter einer bereits beantragten Lizenz der zypriotischen Finanzregulierungsbehörde CySEC betrieben werden sollten, waren von der Gruppierung schon fertiggestellt und für den aktiven Betrieb vorbereitet worden. Die ZCB wird die israelischen Behörden nun um die Auslieferung der vier Festgenommenen sowie die Behörden in Georgien um die Auslieferung einer der dort festgenommenen Personen ersuchen. (AZ)