Baseballschläger-Angriff in Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus

Die Streitigkeiten zwischen zwei Männern eskalieren. Einen Schlag ins Gesicht, mit einem Baseballschläger, übersteht ein 38-Jähriger leicht verletzt.

Von einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Ulmer Schützenstraße berichtet die Polizei Neu-Ulm. Ein 38-Jähriger wollte, laut Polizeibericht, am Dienstagabend seine leiblichen Kinder sehen und traf an der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf deren neuen Freund. Bereits am Vorabend war es zwischen dem 38-Jährigen und dem 51-Jährigen vor der Wohnung zu einem mündlichen Streit gekommen. Diesmal hatte sich der alkoholisierte 51-Jährige aber mit einem Baseballschläger bewaffnet.

Polizeireport Neu-Ulm: Leichte Verletzung nach Baseballschläger-Angriff

Der 51-Jährige öffnete die Wohnungstür und schlug seinem Kontrahenten mit dem Baseballschläger ins Gesicht, verletzte ihn aber nur leicht. Danach kam es zwischen den beiden im Hausflur zum Gerangel. Der 51-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, dem 38-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die Polizeibeamten nahmen die ein und zwei Jahre alten Kinder, die sich in der Wohnung befanden, in Absprache mit dem Jugendamt in Obhut, da die 38-jährige Mutter nicht erreichbar war und wegen der Umstände vor Ort eine Gefährdung der Kinder, laut Polizei, nicht ausgeschlossen werden konnte. (AZ)

