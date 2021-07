Bauarbeiten für Magietheater: Autofahrer sollen B10-Bereich in Neu-Ulm meiden

Im Zuge der Bauarbeiten für das neue Magietheater in Neu-Ulm ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu meiden.

Magier Florian Zimmer will in der Grethe-Weiser-Straße in Neu-Ulm sein Magietheater errichten. Im Zuge des Bauvorhabens kommt es jetzt zum Behinderungen im Straßenverkehr an der Kreuzung Europastraße/ B10 und Memminger Straße.

Am kommenden Dienstag, 3. August, muss dort auf der Europastraße in Richtung Memminger Straße ein mobiler Kran aufgestellt werden. Die Abbiegespur ist deshalb von 9 bis circa 17 Uhr gesperrt.

So wird der Verkehr in Neu-Ulm an der B10 umgeleitet

Der Verkehr auf der Europastraße in Fahrtrichtung Westen und Ziel Memminger Straße wird daher über den Tunnel in Richtung Kreisverkehr Wiblinger Straße und wieder zurück umgeleitet. An der Kreuzung Europastraße / Memminger Straße ist dann ein Abbiegen nach links in die nördliche Memminger Straße möglich.

Die Buslinie 71 fährt in Fahrtrichtung Ludwigsfeld über die Grethe-Weiser-Straße und die Wileystraße. Die Haltestelle " Neu-Ulm Arena" wird in Richtung Ludwigsfeld nicht angedient. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, so die Neu-Ulmer Stadtverwaltung. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich zu meiden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch