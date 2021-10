Neu-Ulm

15:11 Uhr

Betrug im Neu-Ulmer Rathaus: Eigentlich hätte es nicht passieren dürfen

Plus Ein Angestellter der Neu-Ulmer Stadtverwaltung hat Geld und einiges mehr unterschlagen. Gibt es Lücken in den Verwaltungsabläufen?

Schnell abgeräumt hat der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste ein eigentlich peinliches Thema: Ein Mitarbeiter der Neu-Ulmer Stadtverwaltung hatte mit fingierten Rechnungen an seinen Arbeitgeber Geld abgezweigt und mehrere Tausend Euro erbeutet. Jetzt wollten die Freien Wähler wissen, was da schiefgelaufen sei und was künftig besser zu machen sei. Die Antwort der Stadtverwaltung: Eigentlich sei alles ganz gut organisiert, doch in einem Punkt müsse wohl nachgesteuert werden.

